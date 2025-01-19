Kırmızı Listedeki Vaşak Bayburt'ta Görüntülendi
Bayburt'un Sırakayalar köyünde nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak, gece saatlerinde güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Vaşak, yiyecek ararken insanların fark etmediği bir anda kayboldu.
Kırmızı li
stedeki vaşak Bayburt'ta güvenlik kamerasına yansıdı
BAYBURT - Bayburt'un Sırakayalar köyünde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Sırakayalar köyünün içerisine gece saatlerinde giren vaşak güvenlik kamerasına yansıdı. Köyde yiyecek arayan vaşak insanlar fark etmeden kendini kaybettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel