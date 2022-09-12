Kırklareli yerel haberi... Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli: Bu, Bir Yetki Gaspıdır. İmar Planlarını Yerel Yönetimler Yapar

Gelen Kırklareli haberine göre Lüleburgaz’da, Özelleştirme İdaresi’nce imar planı ‘5 katlı ayrık konut alanı’ olarak değiştirilen, Lüleburgaz Belediyesi’nin açtığı davaya ve başlatılan imza kampanyasına rağmen satışa çıkarılan Pancar Bölge Şefliği için mücadele sürüyor. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, konuya ilişkin, “Bu, bir yetki gaspıdır. İmar planlarını yerel yönetimler yapar. Burada yapılacak olan 5 katlı konut değişikliği, buranın nüfus ve trafik yoğunluğunu artıracak. Bizim, bu bölgede yaşayan insanlara konforlu altyapı ve sosyal hizmet vermemizi engelleyecek” dedi.

Lüleburgaz'da, Özelleştirme İdaresi'nce imar planı '5 katlı ayrık konut alanı' olarak değiştirilen, Lüleburgaz Belediyesi'nin açtığı davaya ve başlatılan imza kampanyasına rağmen satışa çıkarılan Pancar Bölge Şefliği için mücadele sürüyor. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, konuya ilişkin, "Bu, bir yetki gaspıdır. İmar planlarını yerel yönetimler yapar. Burada yapılacak olan 5 katlı konut değişikliği, buranın nüfus ve trafik yoğunluğunu artıracak. Bizim, bu bölgede yaşayan insanlara konforlu altyapı ve sosyal hizmet vermemizi engelleyecek" dedi.

Murat Gerenli, Özelleştirme İdaresi'nce imar planı '5 katlı ayrık konut alanı' olarak değiştirilen, Lüleburgaz Belediyesi'nin açtığı davaya ve başlatılan imza kampanyasına rağmen satışa çıkarılan Pancar Bölge Şefliği'yle ilgili açıklama yaptı.

Pancar Bölge Şefliği arazisinin satışa çıkarılmasına topyekun tepki gösterilmesi ve mücadeleden asla vazgeçilmemesi vurgusu yapan Gerenli, "Ben, bu görevi bir gün bıraktığımda, 'Ben bunun için sonuna kadar mücadele ettim, burayı Lüleburgaz halkına kazandırdık' demeyi ve başım dik bir şekilde Lüleburgaz'da gezmeyi çok istiyorum" dedi. Gerenli, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyle ilgili olarak harekete geçip projelerimizi sunduk. Buranın ya tahsisi ya da -kısıtlı parseldir- kamulaştırma bedeliyle bize verilmesini talep ettik.

Özellikle yaşlılarımıza ve çocuklarımıza nefes alabilecekleri rahat bir alan yaratma düşüncesindeydik. Projemizde biz, hiçbir binayı yıkmadan bunları birbirine bağlayarak Yaşlı Gündüz Bakımevi, hemen yanında kreş, konukevi ve kütüphane yapacaktık. Çünkü kentlerde bir şeylerin yıkılıp yenilerinin yapılması beni çok rahatsız ediyor. Tarihimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Pancar Şefliği'nin olduğu yer, bizim tarihimizde son derece önemli bir yerdir. Oranın tarihi dokusunu koruyacak hem de çocuklarımıza, özellikle yaşlılarımıza kullanacakları bir alan yaratacaktık.

"BU, BİR YETKİ GASPIDIR"

İmar plan değişikliğiyle burası 5 katlı ayrık konut nizam alanı olarak değiştirildi. Hemen itiraz ettik. Bu, bir yetki gaspıdır. İmar planlarını yerel yönetimler yapar. Burada yapılacak olan 5 katlı konut değişikliği, buranın nüfus ve trafik yoğunluğunu artıracak. Bizim, bu bölgede yaşayan insanlara konforlu altyapı ve sosyal hizmet vermemizi engelleyecek. İtirazımız, görüşülmeden zamanaşımı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme süreci başladıktan sonra bu bölgeyle ilgili olarak ciddi sıkıntılar oluştu. Bize 'Yıkın' dediler."