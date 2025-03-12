Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesine ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler alan Turan, öğretmenlere sağlıklı ve başarılı dersler diledi.

Daha sonra Turan, ve beraberindekiler 21 Mart Dünya Orman Günü etkinliği kapsamında "Geleceğe Nefes Olmak "ve "Gelecek Kuşaklara Daha Yeşil Bir Dünya İçin" okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu. - KIRKLARELİ