Üniversiteli aşçı adayları hünerlerini sergiledi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencileri hünerlerini sergileyerek, Kırklareli protokolüne 'Yöresel Lezzetler Mutfak Sunumu' yaptı.

Kayalı Yerleşkesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağında düzenlenen Yöresel Lezzetler Mutfak Sunumu etkinliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün Beslenme İlkeleri dersi muhtevasında, 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlandı. Öğrenciler, yöresel mutfak kültürünü tanıtan uygulamalı sunumlarıyla katılımcılardan ilgi gördü.

Programda, sağlıklı beslenme ve geleneksel mutfak kültürünün önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak sergilemelerine imkan sağlandı. Etkinlik, katılımcıların öğrencilere yönelik tebrik ve başarı dileklerinde bulundu.

Yöresel mutfağın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Vali Uğur Turan, bu tür etkinliklerin hem geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına hem de gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Üniversitelerin akademik bilgi ile yerel değerleri buluşturan çalışmalarını önemsediklerini belirten Turan, programın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa Vali Uğur Turan'ın yanı sıra Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, akademisyen ve hünerlerini sergileyen öğrenciler katıldı. - KIRKLARELİ