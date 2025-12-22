Haberler

Kırklareli'nde yılbaşında alınacak tedbirler masaya yatırıldı

Güncelleme:
Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, Kırklareli'nin yeni yıla huzur ve güvenle girmesi için alınacak güvenlik önlemleri değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda asayiş, trafik ve sağlık hizmetleri konusunda 7/24 hizmet verileceği bildirildi.

Kırklareli'nde uygulanacak yılbaşı güvenlik tedbirleri çerçevesinde, asayiş, trafik, kamu düzeni, sağlık, itfaiye ve acil müdahale hizmetlerine yönelik alınacak önlemler değerlendirildi.

Kırklarelililerin yeni yıla sağlık, huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak, yılbaşı tatilinin il genelinde sorunsuz ve emniyetli bir şekilde geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin ele alındığı Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ülke genelinde uygulanan yılbaşı güvenlik tedbirleri çerçevesinde, asayiş, trafik, kamu düzeni, sağlık, itfaiye ve acil müdahale hizmetlerine yönelik alınacak önlemler detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere tüm ilgili kurumların, yılbaşı süresince 7/24 esasına göre görev yapacağı, denetimlerin ve uygulamaların artırılacağı vurgulandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın 'tedbir, denetim ve koordinasyon' anlayışı çerçevesinde, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Turan, kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla uygulanacağını dile getirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
