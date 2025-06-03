Kırklareli'nde Şüpheli Çanta Paniği
Kırklareli'nde bir caminin bahçesinde bulunan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı ve içinden sadece kıyafetler çıktı.
Kırklareli'nde şüpheli çanta paniği
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir caminin bahçesinde unutulan çanta paniğe sebep oldu. Çanta, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocahıdır Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Camisi bahçesinde bir çantandan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler camin etrafında güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.
Öte yandan şüpheli olan çantanın içinden kıyafetler çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel