Haberler

Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa: Kırklareli'de Duygusal Buluşma

Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa: Kırklareli'de Duygusal Buluşma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, düzenlenen özel programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, Vali Turan, şehitlerin hatıralarını yad ederek gazilere teşekkür etti. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olacağı vurgulandı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler askerlerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile birlikte, aziz şehitlerin hatıralarını yad etmek ve kahraman gazilere şükran sunmak amacıyla düzenlenen özel programa katıldı. Tugay Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, duygusal anlar yaşandı.

Program boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen, masalarını tek tek gezerek taleplerini dinleyen Vali Uğur Turan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, vatan uğruna ödenen bedellerin unutulmayacağını vurguladı. Vali Turan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanetler ve milletimizin onur kaynağı kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları asla unutulmayacak, gazilerimizin cesareti milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanınızdayız. Sizlere destek olmak ve vefa göstermek bizler için bir görev değil, mukaddes bir sorumluluktur."

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada Vali Turan, şehit anne ve babalarının ellerini öperek hayır dualarını aldı. Şehit yakınları ve gazilerin mübarek üç aylarını da tebrik eden Turan, tüm ailelere sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulundu.

Program, aziz şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından, kahraman gazilere esenlik dilekleriyle sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı

Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar