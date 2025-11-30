Haberler

Kırklareli'nde Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Pınarhisar ilçesinde düzenlenen sabah namazı buluşmaları bu hafta Hacıfaklı Köyü Camii'nde gerçekleştirildi. Program, Kaymakam Enver Özderin ve din görevlilerinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlik, tesbihat, vaaz ve dualarla sona erdi ve cemaate çorba ikram edildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gelenek haline gelen sabah namazı buluşmaları bu hafta Hacıfaklı Köyü Camii'nde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, İlçe Vaizi Muhammed Hanefi Aktaş, din görevlileri ile Pınarhisar ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Tesbihat, vaaz ve duanın ardından sona eren buluşmada, program bitiminde cemaate çorba ikram edildi.

Bu tarz buluşmaların manevi birlikteliği güçlendirdiği belirtilirken, önümüzdeki haftalarda farklı köylerde devam edeceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
