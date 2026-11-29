Kırklareli'nde mevsimin ilk karı ormanı beyaza bürüdü, kalınlık 10 santimetreyi bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Trakya'da kışın ilk karı görüldü. Kırklareli'nin Kula Köyü mevkisindeki ormanlık alanda gece başlayan yağışla kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı ve bölge beyaza büründü.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Trakya'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kırklareli'nin Kula Köyü mevkisinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ormanlık alanı beyaza bürüdü.
Gece boyunca etkisini sürdüren yağışın ardından bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Ağaçların dallarını ve ormanlık alanın zeminini kaplayan kar örtüsü, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Beyaza bürünen doğa, kış mevsiminin Trakya'daki ilk güzelliklerini gözler önüne serdi.
Ormanlık alanda kamp yapan doğa sporcusu Hamza Algül de sabah saatlerinde uyandığında karşılaştığı kar manzarasıyla güne başladı. Kamp yaptığı alanın karla kaplandığını gören Algül, doğanın beyaz örtüyle buluştuğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sessizliğe bürünen ormanlık alanda oluşan manzara, kışın gelişini haber veren güzel görüntüler ortaya çıkardı.