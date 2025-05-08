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Kırklareli'nde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Kutlandı

Kırklareli'nde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Kutlandı
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Kırklareli'nde 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü' ve 'Karayolu Trafik Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, Vali Uğur Turan trafik kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Öğrenciler arasında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kırklareli'nde "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında bu yıl "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla düzenlenen programda Vali Uğur Turan, sürücülerin trafik kurallarına uyması konusunda uyardı.

Kırklareli'nde 3 - 9 Mayıs 2025 "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında bu yıl "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla program düzenlendi. İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Vali Uğur Turan konuşma yaptı.

Turan, konuşmasında kentte trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek sürücülerin trafik kurallarına uyması konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da denetimler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından trafik haftası çerçevesinde öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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