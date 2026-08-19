Kırklareli'nde Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz başkanlığında paydaş kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Kadınların toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; kadınların eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması ve karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmelerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, kadınların güçlenmesinin güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı. İl genelinde yürütülecek çalışmaların ise kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı