Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanı değişti

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanı değişti
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk atandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik atama kararları ile bir üst rütbeye terfilere ilişkin yayınlanan resmi gazeteye göre Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz Çanakkale İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi. Kırklareli'ne ise Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk atandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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