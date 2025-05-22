Kırklareli'nde Gençlik Haftası'nda 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' Filmi Gösterildi
Kırklareli'nde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, dev ekranda 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmi gösterime sunuldu. Vatandaşlar, Aybüke öğretmenin unutulmayacağını belirtti.
Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi gösterime sunuldu.
Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Gençlik Haftası kapsamında Millet Bahçesine dev ekran kuruldu. Kurulan dev ekranda "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi gösterime sunuldu. Duygusal anların yaşandığı filim gösteriminde vatandaşlar, Aybüke öğretmenin hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel