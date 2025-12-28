Haberler

Kırklareli çiftçisine aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler anlatıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, köylerdeki çiftçilere tarımsal üretim planlaması, aşılama çalışmaları ve sulama yöntemleri hakkında bilgi vererek destekleme modellerini tanıttı.

Kırklareli merkez ve ilçelere bağlı köylerdeki çiftçiye, tarımsal üretim planlaması, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ile desteklemeler hakkına bilgi verildi.

Köylerdeki çiftçiyle bir araya gelen Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemelerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Hayvanların aşılama çalışmaları ve yeni destekleme modelleri hakkında da bilgiler veren teknik görevliler ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, genel tarım sayımı, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlar da anlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
