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Kırklareli'nde bayraklar yarıya indirildi

Kırklareli'nde bayraklar yarıya indirildi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir günlük milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kırklareli'nde bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir günlük milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kırklareli'nde bayraklar yarıya indirildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınında 66 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Kırklareli'nde bayraklar yarıya indirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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