Kırklareli'nde Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Terzili köletinde balık ölümleri yaşandı. İhbar sonrası çevre ve tarım ekipleri inceleme başlattı. Köylüler, ölümlerin bir hayvan çiftliğinden kaynaklandığını iddia ederken, çözüm ve ceza talep ettiler.
Kırklareli'nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan bir gölette yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde bulunan bir Terzili Göleti'nde balık ölümlerini fark edenler durumu bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler göletten su numunesi aldı.
Köylüler ise balık ölümlerinin gölette yakın olan bir hayvan çiftliğinden atılan atıklardan kaynaklı olduğunu iddia etti. Yetkililerden çözüm bulmasını isteyen köylüler, sebep olanların en ağır ceza almasını istediklerini dile getirdi.
Öte yandan gölettin hayvanların su ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanıldığı öğrenildi.