Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı
Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan başkanlığında Marmara Bölgesi İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı. AFAD yetkilisi Mustafa Güngör, plan hakkında bilgi sundu.
Kırklareli'nde Marmara Bölgesi İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Marmara Bölgesi İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rehberlik ve Denetim Başkanı Mustafa Güngör sunum yaptı. Güngör, sunumunda İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) hakkında bilgi verdi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel