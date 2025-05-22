Kırklareli'nde 31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Coşkuyla Başladı

Kırklareli 31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli 31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı.

31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Kırklareli'nde başladı. Karagöz Parkı önünde protokol üyelerini ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej, Mustafa Kemal Bulvarı, Fevzi Çakmak, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesinden yürüyerek Millet Bahçesine geldi. Yürüyüşe yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri korteji renklendirdi.

Millet Bahçesine varan topluluk protokol eşliğinde kakava ateşini yaktı. Ateşin yakılmasının ardından çeşitli gösteriler sergiledi.