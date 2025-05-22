Kırklareli'nde 31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Coşkuyla Başladı
Kırklareli'nde gerçekleştirilen 31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri renk kattı.
Kırklareli 31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı
KIRKLARELİ - Kırklareli 31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı.
31. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Kırklareli'nde başladı. Karagöz Parkı önünde protokol üyelerini ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej, Mustafa Kemal Bulvarı, Fevzi Çakmak, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesinden yürüyerek Millet Bahçesine geldi. Yürüyüşe yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri korteji renklendirdi.
Millet Bahçesine varan topluluk protokol eşliğinde kakava ateşini yaktı. Ateşin yakılmasının ardından çeşitli gösteriler sergiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel