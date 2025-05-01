Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
Kırklareli'de işçi sendikalarının katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü törenlerle kutlandı. İşçiler kortej eşliğinde yürüyerek Kongre Meydanı'na ulaştı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kırklareli'nde 1 Mayıs kutlamaları
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikalarının katılımlarıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Trakya'da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Lüleburgaz ilçesinde meydanda toplandı. Kortej eşliğinde sloganlar ile Kongre Meydanı'na yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.
Alanda çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar tarafından konser verildi.
Daha sonra sendika temsilcileri konuşma yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel