Kırklareli haberi! Balkanlar ve Rumeli, Lüleburgaz'da Buluştu

Kırklareli habere göre Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Lüleburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen 6. Balkan Rumeli Trakya Buluşması, yüksek katılımla gerçekleştirildi. DJ Samet Kurtuluş ve Türk asıllı sanatçı Esil Duran’ın sahne aldığı buluşmaya katılanlar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Lüleburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen 6. Balkan Rumeli Trakya Buluşması, yüksek katılımla gerçekleştirildi. DJ Samet Kurtuluş ve Türk asıllı sanatçı Esil Duran'ın sahne aldığı buluşmaya katılanlar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle 2 yıllık pandemi arasının ardından bu yıl 6'ncısı düzenlediği Balkan Rumeli Trakya Buluşması, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Lüleburgaz Kent Ormanı'nda ilk kez düzenlenen ve festival havasında geçen buluşmaya, Türkiye ve Bulgaristan'dan çok sayıda kişi katıldı.

Buluşmada Balkan coğrafyasının sevilen yüzü DJ Samet Kurtuluş'un çaldığı parçalarla alana gelenler keyifli vakit geçirdi. DJ Samet'in ardından ise sahneye Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri çıktı.

Günün sonunda ise sahneye çıkan Türk asıllı sanatçı Esil Duran, Bulgarca ve Türkçe seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Buluşmanın gerçekleştirildiği konser alanında çok sayıda işletme stant açarak katılımcılara hizmet verdi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı buluşma için Lüleburgaz Belediyesi'ne ait otobüslerle gün boyunca ücretsiz seferler düzenlendi.