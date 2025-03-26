Kırklareli'de Kadir Gecesi Coşkusu

Kırklareli'nde vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yusuf Eviş gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. - KIRKLARELİ