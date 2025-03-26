Kırklareli'de Kadir Gecesi Coşkusu
Kırklareli'nde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde camilere akın ederek dini programlara katıldı. Hızırbey Camii'nde kurulan programda, yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve İl Müftü Yusuf Eviş gecenin önemini anlattı.
Kırklareli'nde vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yusuf Eviş gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel