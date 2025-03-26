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Kırklareli'de Kadir Gecesi Coşkusu

Kırklareli'de Kadir Gecesi Coşkusu
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Kırklareli'nde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde camilere akın ederek dini programlara katıldı. Hızırbey Camii'nde kurulan programda, yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve İl Müftü Yusuf Eviş gecenin önemini anlattı.

Kırklareli'nde vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yusuf Eviş gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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