Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Kırklareli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikalarının katılımıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Lüleburgaz'da toplanan sendikalar kortej eşliğinde yürüyerek Kongre Meydanı'na ulaştı ve burada yerel sanatçılar konser verdi.

Kırklareli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikalarının katılımlarıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Trakya'da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Lüleburgaz ilçesinde meydanda toplandı. Kortej eşliğinde sloganlar ile Kongre Meydanı'na yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.

Alanda çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Daha sonra sendika temsilcileri konuşma yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.