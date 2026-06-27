Eskişehir'de Kırım Tatar Milli Bayrak Günü coşkuyla kutlandı

Eskişehir'de 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Şen, Kırım Tatarlarının yaşadığı zulümlere ve gösterdikleri direnişe dikkat çekerek, "240 yıl direndik, gerekirse bir 240 yıl daha direniriz" dedi.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Zekeriya Canıgüroğlu Parkı Kırım Sürgün Kurbanları Anıtı'nda "26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" etkinliği düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Programa katılan vatandaşlar, Kırım bayraklarıyla donatılan alanda gök bayrağı dalgalandırdı. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Recep Şen, Kırım Tatarlarının tarih boyunca yaşadığı zorluklara ve verdikleri bağımsızlık mücadelesine değindi.

"240 yıl direndik, gerekirse bir 240 yıl daha direniriz"

Vatanını terk etmek zorunda kalan bir milletin ferdi olduklarını belirten Başkan Recep Şen, "Bu millet ki 300 yıllık hanlık döneminde, Osmanlı'yla kol kola, yumruk yumruğa cihana adaletin ve insanlığın ne olduğunu öğretti. Ama bugün görüyoruz ki bizim öğrettiğimiz insanlar, dostluk elini uzattığımız insanlar bugün bizim ellerimizi kırmak için uğraşıyorlar. 240 yıldır baskı, zulüm, işkence, soykırım; bunların hepsini yaşadık. En sonuncusunu 18 Mayıs 1944'te yaşadığımızı düşünüyorduk. 1987'nin Temmuz ayında Moskova'da, Bolşevizmin, sosyalizmin en güçlü olduğu yerde 5 bin kişiyle 'Biz artık vatanımıza dönmek istiyoruz' diye ilk eylemi başlatmış bir millettik. ve ardından vatanımıza geri dönüşler başladı. Dedik ki; artık bu zulüm, işkence, her şey bitti. Artık Kırım Tatarları ata vatanlarında yaşayacaklar, daha da ötesi öldükleri zaman bile ata vatanlarına gömülecekler. Ama dediğimiz gibi olmadı; önce 2014'te Kırım işgal edildi, ardından 2022'de Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Bugün geldiğimiz noktada Rusya, Kırım'ı asimile etmeye ve Kırım Tatarlarının üzerindeki baskıyı daha da artırmaya devam etmekte. Ama biz inanıyoruz ki 240 yıl direndik, gerekirse bir 240 yıl daha direniriz" ifadelerini kullandı.

"Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmeyecektir"

Kırım Türklerinin sesinin hiçbir zaman kesilmeyeceğini vurgulayan Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz elbet ki ata vatanımızda, Kırım'da yeniden özgür günlerimizde yaşayacak, yaşamaya devam edeceğiz. Kırım Bayrak Günü'nün önemi işte buradadır. Bugün Kırım Bayrak Günü; bu gök bayrağın göklerde dalgalandığı, Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmeyecektir' ve inşallah indirmeyeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı