Başkentte Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Ankara'nın simge noktalarından olan Ulus Meydanı'nda Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı sürgün 81. yıl dönümünde unutulmadı. Anma etkinliğinde Kırım Tatarlarının elinde "Unutmayacağız, pes etmeyeceğiz" ve "Millet, Vatan, Kırım" yazılı dövizlerin yanı sıra Türkiye, Ukrayna ve Kırım bayrakları yer aldı.

Törende, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Ukrayna Milli Marşı ve Kırım Milli Marşı'nın okunmasının ardından sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

"Kırım Tatarları geleceğini, vatanları Kırım'da kurmak istiyorlar"

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Tatarlarının, 23 yıl süren Ukrayna idaresi zamanında toparlanmaya başladığını belirterek "Bütün dünyada yaşayan, şu anda 20 ülkede yaşayan Kırım Tatarlarıyla beraber bir gelecek kurmaya çalıştı. Kırım'da yeniden Kırım Tatar medeniyetini, kültürünü ayağa kaldırmaya çalıştı. Camilerimiz inşa edildi, okullarımız, üniversitelerimiz, televizyonlarımız kuruldu. Fakat Ukrayna zamanından sonra Rusya'nın 2014 yılında tekrardan Kırım'ı işgal etmesi ve daha sonra ilhak kararı almasından sonra bütün haklarımızı tekrardan geri alındı. Rusya idaresi Kırım Tatar halkına tahammül edemiyor. Bir türlü, Rusya idaresi Kırım Tatarların dünyada varlığına kabul edemiyor. Bizim Rus halkına karşı bir düşmanlığımız yok. Ama Rusya'daki diktatörlüğe karşı direncimiz var, mücadelemiz var. Bu bakımdan bunu bir etnik bir hadise şeklinde kimse düşünmesin. Kırım Tatarları geleceğini, vatanları Kırım'da kurmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA