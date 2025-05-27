Kırıkkale'den Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kırıkkale'den Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Kırıkkale'den yola çıkan 35. hac kafilesi, düzenlenen törenle dualar ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Programda İl Müftü Yardımcısı önemli tavsiyelerde bulundu.

Kırıkkale'den hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 35. hac kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Kırıkkale İl Müftülüğü koordinesinde Nur Cami'sinde düzenlenen programla hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Programa İl Müftü Yardımcısı Ahmet Ekiz, Şube Müdürü Mustafa Anaç, hacı adayları ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tekbirlerle başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Ekiz, hacı adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu. Kutsal topraklarda sabrın en büyük erdem olduğunu vurgulayan Ekiz, "Haclarınızın mebrur olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" dedi.

İlahi ve salavatlarla manevi atmosferin doruğa ulaştığı programın sonunda hacı adayları, yakınlarının duaları ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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