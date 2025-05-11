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Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kırıkkale'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay Millet Bulvarı'ndaki Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 06 CNV 026 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen N.K.'nın kullandığı 71 ADS 479 plakalı Audi otomobile ardından da İ.K. yönetimindeki 37 ABV 526 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler A.U. ve İ.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Yerel
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