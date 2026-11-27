Kırıkkale'de anne babalar, masal kahramanlarının kostümlerini giyerek çocuklarıyla birlikte rol aldı. Anaokulunun bahçesinde kurulan masal köşelerinde çocuklar, ailelerinin anlattığı masalları dinledi.

Kırıkkale'deki MKE Anaokulu'nda düzenlenen "Masallar Diyarına Yolculuk" etkinliğinde veliler, masal kahramanlarının kostümlerini giyip çocuklarıyla birlikte masalları canlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında okul bahçesinde masal köşeleri kuruldu. Veliler bu köşelerde Karagöz, Hacivat, Keloğlan, Nasrettin Hoca ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi karakterleri canlandırdı. Çocuklar da köşeleri dolaşarak velilerin anlattığı masalları dinledi.

Ailelerin çocuklarının eğitimine katılımını destekleyen proje kapsamında düzenlenen etkinlikle aile bağlarının güçlendirilmesi de amaçlandı. Etkinlikte ayrıca çocukların kitaplara ilgisinin artırılması, dinleme ve kendini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, ailelerin çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılmasının toplum açısından önemine dikkat çekti. Sarıibrahim, "Malumunuz, bu yıl 2026 Aile Yılı. 10 yıllık bir etkinlik planı var" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde düzenlenen etkinliğin anaokulu öğrencileriyle ailelerini bir araya getirdiğini belirten Sarıibrahim, Nasrettin Hoca gibi Anadolu kültüründen karakterlere yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarıibrahim, "Katılan herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Öğrenci velisi Didem Suna da okuldaki etkinliklere diğer velilerle birlikte gönüllü katıldığını belirtti. Suna, "Biz aile bağlarına çok, aile değerlerine çok önem veriyoruz okul olarak zaten. Bireysel olarak da çocuğumuzun mutlu olacağı her etkinlik, her faaliyet, her katılım bizim için çok kıymetlidir. Okulumuz da aile katılımına, aile değerlerine çok önem verdiği için bu tarz etkinlikleri ben ve diğer veliler gönüllülükle gerçekleştiriyoruz. Burada Kırmızı Başlıklı Kız'ın babaannesi rolünde etkinlikte yer aldım. Çocuklarımıza canlandırdığımız bu etkinlikte görev aldığımız için çok mutluyuz, çok heyecanlıyız" dedi.

Çocukların karşısına Kırmızı Başlıklı Kız'ın babaannesi rolünde çıkan Didem Toksazak, etkinliğin amacının ailelerle çocukların birlikte vakit geçirmesi ve bir şeyler paylaşması olduğunu söyledi.

"Altın Yumurtlayan Tavuk" masalında rol alan 6 yaşındaki Asaf Aslan, ailesi ve arkadaşlarının aileleriyle hazırlık yaparken çok eğlendiğini söyledi. Annesi Sevda Aslan da "Anne, çocuk, baba olarak çok eğlenerek hazırladık. Aile bu memleketin yapı taşı" diye konuştu.

6 yaşındaki Kutay Köse ise "Pinokyo gösteri yaptım. Ondan sonra eğlendik arkadaşlarımla" ifadelerini kullandı. Gösteride yer alan 6 yaşındaki Meva Ay, pamuk prenses ve cücelerin hikayesini okuduklarını anlattı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve çok sayıda aile katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı