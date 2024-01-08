Kırıkkale'de Vatandaşlar Hayrat Çeşmesinden Ücretsiz Su Kullanıyor

Kırıkkale'de evlerdeki şebeke suyunu çay ve yemek yapımında kullanamayan vatandaşlar, çareyi Ahılı köyündeki hayrat çeşmede buldu. Vatandaşlar, bidonlarla doldurdukları doğal kaynak suyunu ücretsiz olarak faydalanıyor.

Kırıkkale'de altyapı probleminden dolayı meydana gelen boru patlakları sebebiyle şehrin büyük bir bölümünde sıklıkla su kesintileri meydana geliyor. Kesinti sonrası musluktan akan suyun rengi ve tadının farklı olmasından dolayı vatandaşlar çareyi, merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Ahılı köyündeki hayrat çeşmede buldu. Vatandaşlar, bidonlarla evlerine götürdükleri doğal kaynak suyunu, çay ve yemek yapımında kullanıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ahılı köyü muhtarı Davut Doğan, her gün vatandaşların ücretsiz olarak hayrat çeşmeden faydalandığını söyledi.

" Kırıkkale'den gelen vatandaşlarımız bu suyu kullanıyor"

Dağdan gelen doğal kaynak suyunun çok sayıda vatandaşın kullandığını anlatan muhtar Doğan, "Yazın daha da fazla oluyor kışın soğuk olduğu için azalıyor. Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlarımız gelip buradan su dolduruyorlar. Vatandaşların gelip buradan su doldurması için yapılan bir hayrat burası. Genelde vatandaşlarımız gelirler sorunsuz bir şekilde sularını doldurur. Suyumuz tatlı, çayı güzel olur. Genelde Kırıkkale'den gelen vatandaşlarımız bu suyu kullanıyor. Köyümüzdeki evlerden akan sularda tatlı su. Bu su dağdan geliyor. Zamanında amcalarımız dedelerimiz yaptırmış bu çeşmeyi. Biz de tamir bakımlarını yapıyoruz" dedi.

"Kırıkkale'nin insanı buraya geliyor faydalanıyor"

Evlerdeki şebeke suyunu sadece bulaşık ve çamaşır yıkamada kullandıklarını belirten Memduh Dündar, "Buranın suyu çok güzel hoşumuza gidiyor. İçiliyor çayı da güzel. Sağ olsunlar yapmışlar Allah razı olsun. Bizlerde buradan faydalanıyoruz. Evdeki sular bulaşık ve çamaşırda kullanıyoruz içilmiyor. Buradaki su güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Muhtarımdan da Allah razı olsun. Kırıkkale'nin insanı buraya geliyor faydalanıyor" şeklinde konuştu.

"Biz de dua ederek içiyoruz"

Bekir Özkılıç ise, "Kırıkkale'de ırmağın suyu kullanılmıyor. Buranın da suyu iyi. Vatandaşlar geliyor buradaki suyu kullanıyor. Biz de dua ederek içiyoruz. Allah razı olsun muhtarımızdan da yardımcı oluyor" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE