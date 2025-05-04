Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşlı çift hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz bulunan çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde ikamet eden Celal (67) ve Sündüs Türkoğlu'ndan (64) haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Eve giren aile fertleri, yaşlı çifti odalarında hareketsiz halde buldu.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇİFTİN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Celal ve Sündüs Türkoğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA / Yerel
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