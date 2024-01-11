Kırıkkale'de Regaip Kandili'nde Camilere Yoğun İlgi
Kırıkkale'de Regaip Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar dua edip namaz kıldı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Regaip Kandili'nin önemini vurguladı.
Kırıkkale'de, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili münasebetiyle camilere gelen vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.
Kırıkkale'de, Regaip Kandili dolayısıyla başta Nur Camii olmak üzere şehirdeki pek çok camide program düzenlendi. Vatandaşlar, kutsal geceyi idrak etmek için akşam saatlerinden itibaren camileri doldurdu. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, mevlidin ardından verdiği vaazda, Regaip Kandili'nin önemini vurguladı. Camilerde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu, dualar edildi. - KIRIKKALE