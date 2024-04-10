Kırıkkale'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte ziyaret programı düzenlendi. Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Polis Meslek Yüksekokulu Mustafa Evren Yoğurtçu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Başbuğ ve Yoğurtçu, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, Ramazan Bayram'ını kutladı.