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Kırıkkale'de Miras Davası Sonrası Kadına Saldırı

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Kırıkkale'de miras davasını kazanan kadın, köydeki arsasına ev yapmak isteyince ablasının köpeği tarafından saldırıya uğradı ve sopayla darp edildi. Şiddet mağduru kadın, ablasının kendisini dövdüğünü ve ölmesini istediğini söyledi.

Kırıkkale'de miras davasını kazanan 59 yaşındaki kadın, köydeki arsasına ev yapmak isteyince ablasının köpeği tarafından saldırıya uğradı ve sopayla darp edildi. Şiddet mağduru kadın, ablasının "ölsün, bir daha gelmesin" diyerek kendisini dövdüğünü söyledi.

Kırıkkale'de yaşayan Sümbül Özdemir, Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünde anne ve babasından kalan 521 metrekare arsayı almak için açtığı miras davasını kazandı. Mahkeme sonucunda tapuyu alan Özdemir, arsa üzerine ev yaptırma planlarıyla köyüne gitti. Ancak, ablası Sultan Öztürk (65) ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında köpeğin de saldırısına uğrayan Özdemir, ardından ablası tarafından sopayla darp edildi.

"Bana 'Ölsün, bir daha gelmesin' dedi"

Ağır yaralanan Sümbül Özdemir, Sulakyurt İlçe Hastanesi'nde 3 gün süren tedavi sonrasında taburcu edildi. Özdemir, yaşadığı olayı İHA muhabirine şu sözlerle anlattı:

"Annem ve babamdan kalan mirastı. 521 metrekare arsamı kardeşim Sultan Öztürk bana vermek istemedi. Mahkemeyi kazandım, tapumu aldım. Ev yapmak için köye mimarla gittim ama ablam köpeğini üzerimize saldı. Köpek vücudumu yaraladı, ardından ablam sırtıma sopayla vurdu. Kardeşim beni orada istemiyor, bana 'Ölsün, bir daha gelmesin' dedi. Daha sonra damadım ve kızım köpeğin içtiği suyu üzerime döktü. Kovayla suyu dökünce cana geldim."

Özdemir, "Köpek eğitimliymiş. Elimi yüzümü ısırmasın diye duvara yaslandım. Kardeşim sopayla dövdü, 'Ölsün bir daha da gelmesin' demiş. O arsaya ev yapmak istiyorum. Eşim kanserden vefat etti. Kardeşim beni orada istemiyor" dedi.

2018 yılında eşi Celal Özdemir'i akciğer kanserinden kaybeden Sümbül Özdemir, anne ve babasından kalan arsaya ev inşa etmek için ablası Sultan Öztürk hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Miras Miras

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