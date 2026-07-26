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Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişi yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen kişi yaşamını yitirdi
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(KIRIKKALE) – Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak’a düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Altan hayatını kaybetti.

(KIRIKKALE)Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'a düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Altan hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin işlemleri sürüyor.

Olay, Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Ertuğrul Altan ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga sırasında bölgeden uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk aramalarda Altan'a ulaşılamaması üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Dalgıç polisler tarafından yapılan çalışmada, Altan'ın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta sudan çıkarıldı.

Savcılık incelemesinin ardından Altan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. ile D.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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