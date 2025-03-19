Kırıkkale'de İftar Programı: Devlet Korumasındaki Çocuklarla Buluşma

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, İslami Değerler Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ile birlikte İslami Değerler Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar öncesinde katılımcılar, Siyeri Nebi Kutsal Emanetler Müzesi'ni gezerek tarihi ve manevi değerleri yakından inceledi. Ziyaret sırasında külliyenin yönetim kurulu başkanı Bahattin Akyön, konuklara müze hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan devlet koruması altındaki çocukların da yer aldığı iftar programı, sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Çocuklar, ney üfleyerek geceye manevi bir atmosfer kattı.

Bakan Yardımcısı Madak, iftar programının iyilik ve dayanışmanın önemini vurguladığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - KIRIKKALE