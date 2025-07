Kırıkkale'de Hakim ve Savcılara Veda Programı Düzenlendi

Kırıkkale'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi kapsamında başka illere atanan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi kapsamında başka illere atanan hakim ve savcılar için, MKE Tesisleri'nde veda programı düzenlendi. Programa; Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özgür Yalçın, Baro Başkanı Av. Turan Zeki ile hakim ve cumhuriyet savcıları katıldı.

Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmada, yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar dileyerek, meslek hayatlarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ise konuşmasında, adaletin toplumun vicdanı olduğunu vurgulayarak, "Adaletin sağlanmasında en büyük sorumluluk, şüphesiz ki hakim ve savcılarımızın omuzlarındadır. Sizler, bugüne kadar hukukun üstünlüğü, insan hakları ve adaletin tesisi için fedakarca çalıştınız. Her birinizin bu kutsal görevi yerine getirirken gösterdiği özveri takdire şayandır" dedi.

Ayrılıkların kolay olmadığını belirten Başsavcı Çetin, "Kırıkkale'de geçirdiğiniz her an, aldığınız her karar ve omuz omuza verdiğiniz her emek, Kırıkkale Adliyesi ile aranızda kopması güç bağlar oluşturdu. Bugün burada sizlere veda etmek zor olsa da, geride bıraktığınız izlerin ve katkıların her zaman hatırlanacağını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Başsavcı Çetin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Yeni görev yerlerinizde de aynı azim, kararlılık ve adalet duygusuyla başarılı olacağınıza inancım tamdır. Gittiğiniz yerlerde de, tıpkı burada olduğu gibi, adalet meşalesini gururla taşıyacağınıza; devletimize ve hukuka hizmet etmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Sizlere, bundan sonraki meslek hayatınızda sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz açık, adaletiniz daim olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından, hakim ve cumhuriyet savcılarına plaket takdim edildi. - KIRIKKALE