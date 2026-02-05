Kırıkkale'deki Tutuklu ve Hükümlülere Uyuşturucu Temini Soruşturmasında 19 Tutuklama

(KIRIKKALE) - Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cezaevindeki kişilere uyuşturucu temin edildiği iddiasına ilişkin soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan bazı şahıslara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkat ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."