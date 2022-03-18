Kırıkkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

ÇANAKKALE (İHA) - Kırıkkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Atatürk Anıtına çelen sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mühimmat Teğmen Özge Akyel, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.

Kırıkkale Şehitliğinde devam eden törende de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Tekbıyıkoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin varoluş mücadelesi vererek, tarihe altın harflerle yazdırdığı kahramanlık destanı ve şeref abidesi olduğunu söyledi.

Bu uğurda hiç tereddüt etmeksizin gözünü bile kırpmadan istiklali ve istikbali için vatan toprağına kurban olan koç yiğitler onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Aziz şehitlerimizin emaneti değerli şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz ise de başımızın tacıdır" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına dolaşarak karanfil bıraktı. - KIRIKKALE