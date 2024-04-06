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Kırıkkale'de Bayram Öncesi Trafik Yoğunluğu

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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayram öncesi vatandaşların yollara akın etmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Vali Mehmet Makas, kara yolundaki araç trafiğinin yüzde 100'e ulaştığını belirterek, bayram tedbirlerinin de üst düzeye çıkarttıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine yada tatil beldelerine ulaşmak için yollara akın eden vatandaşlar, trafik yoğunluğuna sebep oldu. Türkiye'nin en önemli kara yolu ulaşımdan biri olan 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de de bayrama sayılı günler kala trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi farklı illerden hareket eden tatilcilerden dolayı yaşanan yoğunluk karşısında emniyet ve jandarma ekipleri ise yoğun mesai harcıyor. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipler, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, bayram tatili dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere Ankara-Kırıkkale arasındaki Yahşihan ilçesinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen tarafından karşılanan Ayyıldız, bölgedeki tedbirler hakkında bilgi aldı.

Kırıkkale'nin, 43 ilin geçiş noktası olduğunu ifade eden Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin bölgede yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Araç geçişinin 12 binden 26 bine yükseldiğini belirten Makas, "An itibariyle hem emniyetimiz hem de jandarmamız, sağ salim memleketlerine varabilmeleri ramazan sevincine acı katmadan yollarını tamamlayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Burada günlük 12 bin araç geçişi varken şuan itibariyle 26 bin araçtayız. Yüzde 100'ün üzerinde bir akış var. Ama herhangi bir tıkanıklık yok. Akış seri bir şekilde sağlanıyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda personel sayısının iki katına çıkartıldığını aktardı.

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Ayhan, "Otobüsler dahil emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Hız kurallarına uyalım. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Yaya kazalarında da artışlar var. Yaya önceliğine çok önem vermemiz gerekiyor. Motosiklet sürücülerine de seslenmek istiyorum. Bizim kazalarımızın yüzde 38'ini motosiklet kazaları oluşturuyor. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Yorgunluk ver uykusuzluğa bağlı kazalarda da artışlar oluyor. Bunun için lütfen iki saatte bir mola verelim" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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