Kırıkkale'de Atık Yağ Toplama Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Kırıkkale'de evsel atık yağların toplanarak çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde 1 ton 555 kilogram atık yağ toplandı.

Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar 1 ton 555 kilogram bitkisel atık yağ, lisanslı firmaya teslim edilerek bertaraf edildi. Valilik Hizmet Binası'nda kurulan toplama noktasına atık yağ teslim eden vatandaşlara çeşitli hediyeler verilerek çevre bilinci teşvik ediliyor.

İl Müdürü Uğur Atar, projeye katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, bitkisel atık yağ toplama çalışmalarının il genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Atar, Valilik hizmet binasında kurulan noktayı ziyaret ederek süreci yerinde inceledi. - KIRIKKALE