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Başsavcı Şahin'den Yeni Adli Yıl Mesajı

Başsavcı Şahin'den Yeni Adli Yıl Mesajı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, 2026-2027 Adli Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek yargı mensuplarının yeni adli yılını kutladı ve adalet hizmetlerinde hızlı, etkin çalışma vurgusu yaptı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, 2026-2027 Adli Yılı'nın ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak yargı mensuplarının yeni adli yılını kutladı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, yaptığı açıklamada, "2026-2027 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza adalet hizmetlerinin en hızlı, etkin ve doğru şekilde sunulması için canla başla çalışan yargı camiamızın yeni adli yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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