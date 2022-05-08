Kırıkhan'da şehit anneleri onuruna yemek verildi - Haberler

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Kırıkhan'da şehit anneleri onuruna yemek verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırıkhan'da şehit anneleri onuruna yemek verildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaymakamlık ve Kırıkhan Belediyesi 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri onuruna yemek verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaymakamlık ve Kırıkhan Belediyesi 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri onuruna yemek verdi.

Yemek programına Kaymakam Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Bestami Antepli, Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un eşi Gülen Yavuz'da katıldı.

Yemek sonunda kaymakamlık ve belediye tarafından hazırlanan Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu (Esma-ül Hüsna) tablolar, şehit annelerine hediye edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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