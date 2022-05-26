Kırgızistanlı sanatçılar Kütahya'da - Haberler

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Kırgızistanlı sanatçılar Kütahya'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırgızistanlı sanatçılar Kütahya'da

Kırgızistanlı sanatçıları, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı' yı makamında ziyaret etti.

Kırgızistanlı sanatçıları, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı' yı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Kardeş Türküler isimli konser etkinliğimizdeki Kırgızistanlı sanatçılarımız, Narınbek Kalıbaev, Brulkan Stamkulova, Darıka Adatovna ve Ressam Adil Özkan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı' yı makamında ziyaret ederek, etkinlik hakkında bilgi verdi. Kırgızistanlı sanatçılarımız, Başkan Vekili Abdullah Damcı' ya verdiği destekler için teşekkür etti.

Kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, Başkan Vekili Damcı sanatçılara, Adil Özkan'a ve birim müdürü Yıldırım Akgül'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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