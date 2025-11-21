Kırgızistan'da Yeni 'Altay' Yerleşim Yeri İnşa Ediliyor

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Altay" yerleşim yeri inşa edilecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'in Birincimay ilçesinde inşa edilecek olan "Altay" yerleşim yerinin temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada "Altay" tesisinin şehrin artan nüfusu için erişebilir ve modern konutlar sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirterek, "Devlet anlaşması gereği dairelerin yüzde 10 ya da 3 bin 400 daire devlete teslim edilecektir. Böylece başkentimizin ve ülkemizin tüm bölgelerinin kalkınması için tüm çabalarımızı sürdürerek, halkımızın refahı için gerekli koşulları oluşturmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere gelişmiş ve modern bir başkent bırakmak niyetiyle bu yerleşim yerinin inşaatına başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tesisin bölgedeki büyük inşaat projesi olduğuna işaret eden Caparov, inşaatın tamamlanarak ve hizmete alınmasıyla buraya yeni bir soluk getireceğine, yeni bir ortam ve yeni bir kültür oluşturacağına inandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Caparov, "Günümüzde 200 binden fazla vatandaşımın konut ihtiyacı dikkate alındığında böyle bir büyük çaplı projenin zamanı gelmişti. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamadan ve rızasını kazanmadan gerçek bir gelişme olamaz. Halkımızın desteği ve duası bizim temel gücümüzdür. 'Altay' projesinin bu beklentileri karşılayacağına ve halkın minnettarlığını hak eden bir iş olacağına inanıyoruz" dedi.

"Altay" yerleşim yeri projesi

Bişkek'in Birincimay ilçesinde 234 hektarlık bir alanda inşa edilecek olan "Altay" yerleşim yerinde 34 binden fazla daireli bin 551 beş katlı evlerin inşa edilmesi planlanıyor. Projeye göre, tam bir sosyal altyapıya sahip olacak bu yerleşim yerinde, okullar, anaokulları, poliklinikler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, karakol ve itfaiye ve kurtarma merkezlerinin yanı sıra 50 hektarlık alanda park, modern spor ve çocuk oyun alanları inşa edilecek. Yerleşim yerinde ayrıca 86 kilometre iç yol, 50 kilometre kaldırım ve 34 bin 500 araç için park yerleri yapılması bekleniyor. - BİŞKEK