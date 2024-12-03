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Kırgızistan'da Engelli Çocuklar İçin Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Bişkek'te kurulan Keleçek Engelli Çocuklar için Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Merkez, engelli çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor ve ülke genelinde benzeri projelere örnek teşkil ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan "Keleçek Engelli Çocuklar için Rehabilitasyon Merkezi"nin düzenlenen açılış töreni ile hizmet vermeye başladı.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un inisiyatifiyle kurulan merkez, modern yöntemlerin uygulandığı ilk devlet rehabilitasyon merkezi olmasının yanı sıra ülke genelinde benzeri projelerin hayata geçirilmesi için bir pilot proje niteliği taşıyor.

Açılış törenine Kırgız Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Cıldız Polotova, TİKA Bişkek Koordinatörü Mehmet Bodur ve Keleçek Engelli Çocuklar için Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Çınara Tumenbaeva katıldı.

Polotova, merkezin engelli çocukların yaşam kalitesini artırmadaki önemine vurgu yaparak, "Bu merkezler, özel çocuklarımız için büyük bir ihtiyaçtır. TİKA'ya bu değerli katkısı için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sosyal hizmetlerin gelişimi için örnek proje"

TİKA Bişkek Koordinatörü Bodur, merkezin Kırgızistan'daki sosyal hizmetlerin gelişimi için bir model oluşturduğunu belirtti. Bodur, merkezin daha etkin hizmet verebilmesi için sağlanan desteklere değinerek, "Diş tedavi odası ekipmanları, duyusal gelişimi destekleyen sensör odaları ve güvenlik ekipmanları gibi önemli katkılar sunduk. Bu merkez, özel ihtiyaçlı çocukların toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılmalarını teşvik eden kapsamlı bir hizmet sunmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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