Kiralık Apartta Gizli Kamera Skandalı

Kiralık Apartta Gizli Kamera Skandalı
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Denizli'de bir ev sahibi, kiraya verdiği apart dairelerde gizli kamera kullanarak kiracılarını izledi. Olayın ortaya çıkmasının ardından ev sahibi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Evini aparta çevirip, prizlere gizli kamera yerleştirdi

DENİZLİ - Denizli'de üniversite bölgesinde, dönüştürdüğü evinin üç odasını apart dairesi olarak kiraya veren ev sahibinin, üçlü prizlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbar üzerine ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesinde Bursa Caddesi altında günlük kiraya verilen apart işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi M. F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu. Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti. Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı. Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer bir manzara ile karşılaştı. Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - Yerel
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