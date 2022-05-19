Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu - Haberler

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Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Can Aksu - Yerel
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Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Konserlerinde sahne alan Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu.

Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu

KÜTAHYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Konserlerinde sahne alan Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu.

Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Konserleri'nde sahne alan Anadolu Türk Rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, Kütahya'da sahne aldı. Belediye bahçesine kurulan sahnede sevilen şarkılarını seslendiren ünlü ses sanatçısı Kıraç, Kütahyalılara yoğun ilgi için teşekkür etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sahne alan Kıraç'a, günün anısına Kütahya Çinisi, Belediye Kütahyaspor forması ve atkısı hediye etti. Kütahya Çinisinin dünyaca ünlü olduğu ifade eden Kıraç, nezaketleri ve misafirperverlik için Başkan Işık ve MHP Kütahya Milletvekili Erbaş'a teşekkür etti.

Konsere, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Kütahya KAÇEP'ten sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk, MHP Kütahya İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Kütahyaspor Başkanı Erdoğan Çolak, Belediye birim müdürleri ve Kütahyalılar katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Kütahya, gençlik, Yerel, Haberler

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