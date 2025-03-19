Kira Anlaşmazlığı Sonrası 76 Yaşında Çadıra Mahkum Oldu

Eskişehir'de yaşadığı evin sahibi ile kira konusunda anlaşamayan ve evden çıkarılan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş, boş araziye kurduğu çadırda yaşamaya çalışıyor.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Kahveciler Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde oturan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş, iddiasına göre 4 bin lira kirasına ek 6 ayda bir 2 bin lira isteyen ev sahibi ile tartıştı. Ev sahibi 6 ayda bir kiraya ek 2 bin TL ödeme teklifini kendisinin karşılamayacağını söyleyen emekli maaşı olmayan yaşlı adam, bu rakamı bin liraya düşürmek için pazarlık yapmaya çalıştı. İddiasına göre ev sahibi bunun üzerine, Altıntaş'ın evden çıkmasını istedi.

Kurduğu çadıra eşyalarını yığdı

Mülk sahibi ile çok fazla direnmeyen Eyüp Altıntaş, evden çıktı. Dışarıda kalmamak için çare düşünen yaşlı adam, çıkarıldığı evin yan tarafındaki boş araziye kütüklerin üzerine kurduğu demir profillerden kaynattığı iskeletin üzerine branda giydirdi. Kurduğu çadır içine evdeki bütün eşyalarını taşıyan adam burada yaşamaya çalışıyor. Komşularını getirdiği yemeği çadırının önünde yiyen talihsiz adam, su ve tuvalet olmadığı için temel ihtiyaçlarını gidermekte ise oldukça zorlanıyor. Altıntaş, pet bidon ve şişelere doldurduğu sular ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

"Çadırı kurdum malzemenin hepsini çadıra taşıdık"

Evden atılması ve çadır kurmasıyla alakalı konuşan Eyüp Altıntaş, "Ev sahibim 6 aydan 6 aya kira artırdı. Dedi ki verirsen altı aydan altı aya 2 bin lira oturmaya devam edersin, vermesen çık dedi. Aylık kiram 4 bin lira, 6 aydan 6 aya 2 bin lira istiyor. O zaman ben de bunu ödeyemedim. Bende yaşlılık parası var, başka hiçbir şeyim yok. Kadın çık dedi tartıştık, uğraşamadım. O kadar mecbur kaldım. Çadırı kurdum malzemenin hepsini çadıra taşıdık. Tuvaleti yok, suyu yok. Komşular yardımcı olmasa hiç ayakta duramıyorum. Yemek veriyorlar o sayede idare edebiliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR