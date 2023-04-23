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Kilis Valisi Recep Soytürk koltuğunu Ezgi Yıldız'a devretti

Kilis Valisi Recep Soytürk koltuğunu Ezgi Yıldız'a devretti

Yerel Haberler

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kilis Valisi Recep Soytürk İlk Okul öğrencisi Ezgi Yıldız'a makam koltuğunu devretti.

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kilis Valisi Recep Soytürk İlk Okul öğrencisi Ezgi Yıldız'a makam koltuğunu devretti.

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve öğretmenleriyle birlikte kendisini ziyaret eden öğrenciye sembolik olarak koltuğunu devretti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis Valiliği Recep Soytürk 23 Nisan Kilis Yerel Haberler

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