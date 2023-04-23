Kilis Valisi Recep Soytürk koltuğunu Ezgi Yıldız'a devretti

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kilis Valisi Recep Soytürk İlk Okul öğrencisi Ezgi Yıldız'a makam koltuğunu devretti.

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kilis Valisi Recep Soytürk İlk Okul öğrencisi Ezgi Yıldız'a makam koltuğunu devretti.

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve öğretmenleriyle birlikte kendisini ziyaret eden öğrenciye sembolik olarak koltuğunu devretti. - KİLİS