Kilis'te öğrencilerin yapay zeka çalışması beğeni topladı

Kilis'te öğretmen ve öğrenciler tarafından Yerli Malı Haftası kapsamında hazırlanan yapay zeka destekli klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ekrem Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokul öğrencilerinin de dahil olduğu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Her lisenin kendi bünyesinde ortaokul barındırabilmesi" anlayışıyla uygulanan proje okulu modeli kapsamında öğrencilerin etkileşimini artırırken, yapay zeka destekli görsel hafızalarının gelişmesine katkı sağladı.

Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hazırlanan çalışma, öğrencilerin yapay zekayı eğitimde etkin kullanmasının öğrenme sürecine katkısını ortaya koydu. Klipte yer alan öğrenciler, yapay zekanın dersleri daha akılda kalıcı ve eğlenceli hale getirdiğini ifade etti.

"Görselliğin fazla olması konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor"

Yapay zekanın eğitim hayatını olumlu yönde etkilediğini belirten 10. sınıf öğrencisi Esma Bayramoğlu, "Yapay zekanın öğrenme sürecimde bana çok katkı sağladığını düşünüyorum. Görselliğin fazla olması konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Öğretmenlerimiz yapay zekayı çok etkin ve doğru kullanıyor. Gülcan hocamızın hazırladığı yapay zeka projesi de oldukça etkileyici ve akılda kalıcıydı" dedi.

"Yapay zeka dersleri daha hızlı ve kalıcı öğrenmemi sağlıyor"

Yapay zekanın öğrenmeyi hızlandırdığını ifade eden 10. sınıf öğrencisi Sümeyye Yılmaz, "Yapay zeka dersleri daha hızlı ve kalıcı öğrenmemi sağlıyor. Konuları görsel olarak işlediğimiz için yıllar geçse bile unutmayacağımı düşünüyorum. Kimya zor bir ders ama Gülcan öğretmenimiz sayesinde yapay zekayla daha anlaşılır ve eğlenceli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerim 'kimya dersini heyecanla bekliyoruz' dediğinde çok mutlu oluyorum"

Yapay zekanın soyut kavramları somutlaştırdığını vurgulayan kimya öğretmeni Gülcan Aydoğdu, "Yapay zeka, derslerde soyut kavramları daha eğlenceli ve kalıcı hale getiriyor. Bu nedenle derslerimde sıkça kullanıyorum. Öğrenciler konuları uzun süre hatırlıyor, dersler daha keyifli geçiyor. Öğrencilerim 'kimya dersini heyecanla bekliyoruz' dediğinde çok mutlu oluyorum. Bu durum notlarına da olumlu yansıyor. En çok hatırladıkları şey, birlikte yaptığımız etkinlikler oluyor" diye konuştu. - KİLİS