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Kilis’te velilere ve öğretmenlere güvenlik bilgilendirmesi

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Kilis’te velilere ve öğretmenlere güvenlik bilgilendirmesi
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Kilis’te polis ekipleri, okul-aile-emniyet iş birliği kapsamında veliler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kilis'te polis ekipleri, okul-aile-emniyet iş birliği kapsamında veliler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli toplantısına katılarak veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bilgilendirmede kişisel güvenlik tedbirleri, akran ve siber zorbalıkla mücadele, çocuk işçiliğinin önlenmesi, Hayat 112 ve öğretmenlere yönelik Okul Acil İhbar uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Polis ekiplerinin, çocukların güvenliği ve huzurunun sağlanması amacıyla okul-aile-emniyet iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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